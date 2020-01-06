فعاليات ومؤتمرات مهمة في «أبوظبي للمعارض» خلال يناير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم



يستضيف مركز أبوظبي للمعارض، العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، خاصة أنه يعد الوجهة الأمثل لتنظيم الفعاليات الكبرى مع توفر المساحات والإمكانات اللازمة.

وخلال الشهر الجاري، يشهد مركز أبوظبي للمعارض استضافة عدد كبير من المعارض المهمة والعالمية .

وتقام خلال الفتر 13-16 يناير الجاري فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 إلى جانب معرض ومنتدى الطاقة والقمة العالمية للمياه، ومعرض ومنتدى ايكو ويست ومعرض الطاقة الشمسية ومعرض ومنتدى المدن الذكية.

ويجري تنظيم مهرجان المرح للصحة واللياقة في الفترة 22-25 يناير الجاري.

ويعود معرض العروس من جديد في الفترة 22-25 يناير الجاري؛ حيث يشكل مناسبة لكل السيدات ذوات الذوق الرفيع والعرائس لابتكار يومهن المثالي.

ويستضيف مركز أبوظبي للمعارض، فعاليات معرض توظيف 2020، يتألق هذا المعرض في عامه الرابع عشر بصفته المنصة الرائدة في دولة الإمارات في مجال التوطين في ظل الجهود المبذولة من خلاله لدعم الأمر الحكومي بزيادة نسبة مواطني الإمارات في القوة العاملة بالقطاعين العام والخاص من خلال مطابقة متطلبات إدارات الموارد البشرية في المؤسسات من مختلف المجالات بالكوادر الإماراتية المؤهلة.