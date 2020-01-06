حظر 1307 مواقع إلكترونية في الدولة خلال 10 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حجب 1307 مواقع إلكترونية مخالفة للقوانين والأنظمة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2019.

وتصدرت المواقع الإباحية المرتبة الأولى في الإغلاق من المجموع الكلي بنسبة 28.62% أو ما يعادل 374 موقعاً من إجمالي المواقع المحظورة زيارتها بالدولة، تلتها مواقع النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني بنسبة بلغت 26.78% أو 350 موقعاً، ثم مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحظور بنسبة 13.62% أو ما يعادل 178 موقعاً، تلتها مواقع المخدرات بنسبة بلغت 10.25% أو ما يوازي 134 موقعاً.

وأوضحت بيانات الهيئة أن مواقع الأنشطة المخالفة للقانون استحوذت على نحو 8.8% من الإجمالي بواقع 115 موقعاً، تلتها مواقع انتهاك حقوق الملكية الفكرية بنحو 57 موقعاً بما نسبته 4.36%، تليها مواقع خدمات الاتصالات غير المشروعة بنحو 27 موقعاً، ثم مواقع الإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام بنحو 26 موقعاً، ومواقع الترويج أو الإتجار بالسلع والخدمات الممنوعة بنحو 21 موقعاً، و7 مواقع للفيروسات والبرامج الخبيثة، إضافة إلى حجب 6 مواقع للتمييز والعنصرية وازدراء الأديان.

وشملت المواقع المحجوبة 4 مواقع للقمار، 4 مواقع للإرهاب، و3 مواقع لانتهاك الخصوصية، وموقعاً واحداً للممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين.