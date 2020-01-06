شكرا لقرائتكم خبر عن ألف سائح عالقون في جبال الألب الفرنسية بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق حوالي ألف سائح أكثريتهم بريطانيون في جبال الألب الفرنسية ليل السبت، بعد إلغاء رحلاتهم بفعل سوء الأحوال الجوية، وفق ما أعلنت السلطات.

وغطى الضباب مسارات التزلج ، ما أدى إلى إلغاء سبع رحلات من مطار المدينة .

وبات حوالي 535 سائحاً ليلتهم في مركز المؤتمرات في مدينة إيكس لي بان قرب شامبيري. (أ.ف.ب)

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