« بيرل» و«منتدى ثروات» يناقشان استدامة الأعمال

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نظمت «مبادرة بيرل»، و«منتدى ثروات للشركات العائلية»، مؤخراً، جلسة نقاشية بعنوان «ديناميكيات مجالس إدارة الشركات العائلية» في «مركز أعمال ثروات» (Tharawat Space) بدبي.

ناقشت الجلسة، التي جمعت 50 مديراً ومسؤولاً تنفيذياً من كبرى الشركات العائلية في المنطقة دور مجالس الإدارة في تعزيز ممارسات استدامة الأعمال التجارية في الشركات العائلية، والعوامل التي تؤثر في الشركات العائلية في عملية صنع القرار، إلى جانب التوجهات العالمية التي تسهم في تغيير المشهد التجاري وتفرض على الشركات العائلية تعديل مجالس إدارتها وقراراتها لضمان نموها في المستقبل.

وجاءت الجلسة في إطار المشروع البحثي الذي أطلقته مبادرة بيرل و«منتدى ثروات للشركات العائلية»، تحت عنوان «مجالس إدارة المستقبل»، بهدف دراسة السبل التي تُمكّن مجالس إدارة الشركات العائلية من ضمان استدامة أعمالها، ونموها وازدهارها.

ويُعدّ هذا التعاون بين الجانبين من أبرز مشاريع برنامج «حوكمة الشركات العائلية» الذي أطلقته «مبادرة بيرل» للتركيز على نماذج الأعمال الرامية لتعزيز القيمة طويلة الأجل من خلال تبني أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية في الشركات العائلية، التي تنتج نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المنطقة، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز درجة الوعي بقضايا الحوكمة وتوجهاتها وأفضل ممارساتها لتحفيز الشركات العائلية على تبني مبادئ الحوكمة الصحيحة.

وضمت الجلسة كلاً من نجلاء السحيمي، عضو مجلس إدارة «مجموعة السحيمي»، وأمير أحمد، شريك في شركة «رييد سميث» وياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل، في حين أدارت الجلسة فريدة العجمي، المديرة العامة لمؤسسة «ثروات».

وتناول المشاركون في الجلسة، مواضيع عدة، أهمها التطور السريع للاقتصادات العالمية الذي يؤثر في النماذج التقليدية لممارسة الأعمال، والتطور التقني الذي ينعكس على الاقتصادات والصناعات في المجالات كافة، وحاجة الشركات العائلية لإعداد خطط فاعلة للحالات الطارئة مسبقاً، لعدم فاعلية التوجه الذي يتبنى أسلوب ردود الفعل والاستجابة المباشرة لتأثيرها السلبي في الأعمال إلى جانب عدد من الأمثلة حول التحديات التي تواجه ديناميكيات مجالس إدارة الشركات العائلية وطرق التغلب عليها.