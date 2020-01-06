استئناف إمدادات النفط الروســي إلــى بيلاروســيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استؤنفت السبت إمدادات النفط الروسي الى بيلاروسيا مع اقتراب البلدين من التوصل الى اتفاق حول توقيع عقد جديد عقب وقف الشحنات في اليوم السابق، بحسب ما أفادت وكالة الطاقة الحكومية البيلاروسية.

وصرح فلاديمير سيزوف نائب رئيس شركة «بيلنيفتيخيم» للطاقة لوكالة بلتا للأنباء: «في الساعة 17,05 (14,05 ت غ) اليوم، تم تشغيل وحدات الضخ وبوشر إرسال شحنات النفط الى مصفاة نفتان».

ولم يتم الكشف عن شروط العقد الجديد، إلا أن «بيلنيفتيخيم» قالت في بيان في وقت سابق إنها على وشك توقيع اتفاق مع شركات روسية لضمان تمكن مصافي البلاد من العمل بشكل طبيعي مرة أخرى.

Advertisements

وبين الجارتين السوفييتيتين السابقتين تاريخ من الخلافات بشأن الطاقة، وتربطهما علاقات ثنائية معقدة. وأجرى رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو سلسلة من المكالمات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مسعى للتوصل الى اتفاق جديد في الموعد المحدد بالأول من كانون الثاني/يناير.

وتعتبر شحنات النفط الروسي مهمة للغاية لبيلاروسيا التي تشتري نحو 24 مليون طن من النفط من روسيا كل عام، بينها ستة ملايين لاحتياجاتها الداخلية والباقي للتصدير لأوروبا.

(أ ف ب)