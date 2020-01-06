«ديليو» تتيح لعملاء البنوك وصولاً أفضل لأسواق الاستثمار الخاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التكنولوجيا المتقدمة هي العنصر الأساسي في توليفة أو وصفة نجاح أغلبية شركات «اليونيكورن» العالمية، فإن لم تكن شركة قائمة كلياً على التطبيقات المتقدمة والتكنولوجيا الأكثر تطوراً، فهي على الأقل مرتبطة بهذا العالم سريع التطور.

وغالباً ما يكون السؤال الرئيسي الذي يتبادر إلى ذهن رائد الأعمال مؤسس الشركة «اليونيكورن» هو ليس كيف أعيد اختراع العجلة، وإنما كيف يمكن أن أنقل هذا الاختراع وأسهِّله وأجعله متاحاً يسهل الوصول إليه عبر الشبكات العنكبوتية.

من هذا المنطلق تحديداً جاءت الفكرة لجاريث لويس وشريكه دايفيد نيومان، بعد رؤية القصور في أسواق إدارة الأصول الخاصة، وفي الرابط بين المستثمرين والأسواق الخاصة. وقرر لويس العمل على جسر الفجوة من خلال إطلاق شركته «ديليو»، التي يتولى منصب الرئيس التنفيذي فيها.

وتقوم فكرة الشركة التي تأسست في ويلز عام 2015، على توفير البنية التحتية للمؤسسات المالية لتحقق لعملائها من أصحاب الثروات وصولاً أفضل إلى أسواق الاستثمارات الخاصة العالمية، من خلال التكنولوجيا المتقدمة. وبحسب لويس، فقد شهدت متطلبات أصحاب الثروات الاستثمارية تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات القليلة الماضية، فالأجيال الجديدة ترغب في مزيد من الفرص، وتجد بحثاً عنها، لكن هناك صعوبة لافتة في الوصول الكافي لأسواق الاستثمارات من أسهم الملكية الخاصة وغيرها.

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وانضمت الشركة في بدايتها إلى أحد مسرعات التكنولوجيا المالية في ويلز، حيث لقيت دعماً جيداً واستطاعت الحصول على تمويل أولي شكّل انطلاقتها الأولى في مجال «الفينتك»، أو خدمات التكنولوجيا المالية. وتمكنت من طرح منتجها للعملاء من الشركات العائلية والبنوك لتلقى طلباً جيداً منذ البداية؛ كونها نجحت في تقديم خدمة تفتقر إليها الأسواق؛ منتج كانت البنوك وعملاء المؤسسات المالية بحاجة ماسة إليه.

وتعمل «ديليو» على مساعدة المؤسسات المالية والبنوك، بغض النظر عن أحجامها في مواجهة هذه المشكلة من خلال منصة متطورة وبنية تحتية متكاملة تربط أسواق الاستثمار الخاصة، وتتيح لعملاء المؤسسات المالية الوصول إلى هذه الأسواق، سواء للاستثمار أو للحصول على التمويل.

وبدأت الشركة عملها مع عدد من البنوك الخاصة، وكان بنك «أي إنت جي» أول عميل للشركة. ويرى لويس أن سر نجاح الشركة الحقيقي يكمن في كونها اختارت التعاون مع المؤسسات المالية لا التنافس معها، ما حقق لها نمواً سريعاً وإيجابياً، خاصة في مرحلة التأسيس الأولى.

ومع الرغبة في التطور والتوسع والنمو، اختار لويس الانضمام إلى مسرع «الفينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي؛ الخطوة التي يرى فيها فرصة مهمة للوجود في أسواق المنطقة الواعدة من خلال مركز ذي سمعة طيبة إقليمياً وعالمياً. وحققت الشركة بالفعل العديد من المكاسب بانضمامها إلى «الفينتك هايف» الذي يوفر المجال للالتقاء بشريحة واسعة من العملاء المحتملين، وبالفعل نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء، حيث من المتوقع أن تُبرم مع نهاية العام المقبل، اتفاقيات مع عدد لا يقل عن 10 إلى 15 مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط.