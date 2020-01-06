«إينوك» توسع شبكتها إلى 191 محطة قبل «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

«أعلنت مجموعة «إينوك» أمس عن افتتاحها محطتي خدمة جديدتين تقعان في «دبي هيلز» وشارع لهباب الأول. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المجموعة الرامية إلى افتتاح 10 محطات خدمة في الدولة لتساهم في توسعة شبكة محطات «أينوك» لتشمل 135 محطة في مختلف أنحاء الدولة.

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»:«ينسجم افتتاح المحطتين الجديدتين في المضمون والأهداف مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز استثماراتنا في البنى التحتية لقطاع الطاقة الوطني، ويعكس في الوقت ذاته عمق التزامنا بتزويد عملائنا بكل التسهيلات الممكنة للتزود بالوقود والاستفادة من خدمات التجزئة المتنوعة التي تقدمها محطاتنا بيسر وسلاسة وبما يلبي احتياجاتهم اليومية أينما كانوا في دبي».

وأضاف:«يتمثل هدفنا في توسعة شبكة محطات خدمة «إينوك» لتشمل 191 محطة استعداداً لانطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي سيلعب دوراً جوهرياً في تغطية احتياجات الوقود والتجزئة للعملاء في الإمارة».

وتم تجهيز المحطتين الجديدتين بأحدث الحلول التقنية المتطورة بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية المركبة على سقف كل محطة، ونظام استعادة البخار، والجيل الجديد من مضخات الوقود، والشاشات الرقمية المتوزعة على جدران المحطة. وبذلك، ارتفع عدد محطات «إينوك» العاملة بالطاقة الشمسية إلى 18، مع 23 محطة مجهزة بحلول الشاشات الرقمية الذكية.

وتم بناء المحطتين الجديدتين وفق أعلى المقاييس العالمية المتبعة في قطاع تجارة التجزئة، وبما ينسجم مع المواصفات والمعايير الخاصة بالأبنية الخضراء التي وضعتها بلدية دبي. ويمكن لألواح الطاقة الشمسية المركبة على سقف كل محطة توليد 150 كيلوواط في الساعة، على أن يتم تحويل الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية إلى شبكة «هيئة كهرباء ومياه دبي» الرئيسية من خلال عداد الطاقة الشمسية.