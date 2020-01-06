شكرا لقرائتكم خبر عن تطور التقنيات المالية.. الموثوقية والسرعة في آن واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت التقنيات المالية نفسها، بعدما قدمت حلولاً عديدة ساهمت في تحويل الخدمات من الصفة الورقية الروتينية إلى المعاملات الرقمية، التي تنجز خلال دقائق معدودة وأحياناً بضغطة زر واحدة وبدرجة موثوقية لا تحتمل الخطأ، مقارنة بالعنصر البشري.
التقطت الشركات التقنية طرف الخيط سريعاً لتعمل على تحويل العمليات المصرفية والمالية الاعتيادية إلى تطبيقات ذكية للبنوك وغيرها من الجهات، لتقوم الجهات والشركات باستخدامها على مدار الساعة ومن أي مكان لإنجاز المعاملات وتقديم الخدمات.
وواكبت التقنيات المالية عمليات التحول الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات منذ سنوات لتسير بخطى متسارعة، لاسيما مع انتشار الخدمات الذكية والمواطنين الرقميين، مستفيدة من بنية الاتصالات القوية في الدولة.
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