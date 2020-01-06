«الاتحادية للجمارك»: 55 شركة تستفيد من «المشغل المعتمد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع عدد الشركات المسجلة التي تستفيد من مزايا وتسهيلات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بدولة الإمارات إلى 55 شركة بنهاية عام 2019، وسيتم انضمام 15 شركة أخرى إلى البرنامج ليصل إجمالي عدد الشركات المعتمدة إلى 70 شركة بنهاية شهر يناير الجاري، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك.

يستهدف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية للشركات التي تلتزم بمعايير الامتثال الجمركية والأمنية في سلسلة الإمداد والتوريد ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية «سيف» الصادر عن منظمة الجمارك العالمية. ويقدم البرنامج حزمة من المزايا والتسهيلات للشركات ‏الملتزمة تساهم في تقليص زمن التخليص والإنجاز المسبق للإجراءات التي تؤدي إلى خفض التكاليف المالية وتوفير الوقت للشركات.

وقال علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك: إن دولة الإمارات حريصة على الانفتاح على الاقتصادات العالمية وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع دول العالم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من مبادئ رؤية الإمارات 2021 والتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعد من الأدوات المهمة التي تعزز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية عبر تيسير التجارة، كما يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الدولة في مؤشرات جاذبية بيئة الأعمال والدعم اللوجستي وغيرها من مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار «النيادي» إلى أن عام 2020 سيشهد تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تساهم في تطوير البرنامج، ومن بينها استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد في إمارة دبي في شهر مارس المقبل وذلك بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى تنفيذ خطة تسويقية متطورة للبرنامج بين الشركات المستهدفة وغرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية بالدولة بهدف زيادة التوعية بالبرنامج والمزايا التي يقدمها بين الفئات المستهدفة، وقياس مدى استفادة الشركات المعتمدة في البرنامج من خلال استبيان موحد لقياس رضى المتعاملين، والنظر في إمكانية زيادة عدد الشركات المعتمدة في القائمة الإماراتية للمشغلين الاقتصاديين بتكلفة أقل.



معايير معتمدة



وأوضح مفوض الجمارك رئيس الهيئة أن اعتماد الشركات التي ترغب في الانضمام إلى البرنامج والتمتع بمزاياه يتم وفق مجموعة من المعايير المعتمدة من قبل الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ومن أبرزها تطبيق المعايير الأمنية والجمركية، ووجود سجل واضح للالتزام الجمركي يُثْبت امتثال الشركة للقوانين والأنظمة التجارية والأمنية في دولة الإمارات، إضافة إلى إدارة مقبولة وقابلة للتدقيق ونظم المحاسبة والإدارة المالية، بما في ذلك الرقابة الجمركية وسجلات النقل، وإثبات القدرة والملاءة المالية، وتطبيق المعايير الأمنية المتعلقة بسلسلة التوريد الدولية.

ولفت المفوض إلى أن اعتماد المشغلين الاقتصاديين يتم من قبل الجمارك المحلية، كما يتم إدراج الشركات المعتمدة في البرنامج ضمن قائمة وطنية موحدة على مستوى الدولة، وبناءً عليها يتم تقديم التسهيلات الموحدة من قبل الجمارك المحلية كافة للشركات المعتمدة، مشيراً إلى أنه في حالة وجود تنازع بشأن اعتماد أو إعادة تقييم الشركات بين الدائرة الجمركية والشركة المعنية، يتم التوصل إلى حل للنزاع بواسطة اللجنة الوطنية للمشغل الاقتصادي المعتمد برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك.

تم إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات رسمياً في أكتوبر 2016، كما تم تشكيل لجنة وطنية تتولى تطبيق البرنامج والإشراف عليه برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك وعضوية دوائر الجمارك المحلية على مستوى الدولة، وكذلك اعتماد السياسة العامة للبرنامج وترسيخها على المستويين الاتحادي والمحلي.

ويوفر البرنامج العديد من المزايا الإجرائية والأمنية والرقابية والإدارية للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للدولة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية. ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات.