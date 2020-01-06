294 مليون درهم تمويل «أبوظبي الإسلامي» لشركة نقل بحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن توقيع عقد تسهيل إجارة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 80 مليون دولار (293.86 مليون درهم) مع «الشركة العمانية للنقل البحري»، إحدى شركات «مجموعة أسياد»، لتمويل ناقلتي نفط خام من فئة VLCC (ناقلات النفط الخام العملاقة) تابعتين للشركة.

وتؤكد هذه الاتفاقية، التي تمثل أول صفقة تسهيل إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لصالح الشركة العمانية للنقل البحري، على القدرات الكبيرة لمصرف أبوظبي الإسلامي والتزامه المستمر بتمويل الأصول عالية الأهمية في قطاعي النقل البحري والطاقة.

وقال كريستوفر فيليبس، رئيس قسم تمويل الشحن لدى «مصرف أبوظبي الإسلامي»: يتمتع «مصرف أبوظبي الإسلامي» بخبرة عملية واسعة في صفقات الشحن على مستوى منطقة الشرق الأوسط ضمن مختلف مجالات القطاع. ونجحنا على مر السنين في توفير قيمة كبيرة لشركائنا عبر مجموعة واسعة من الهياكل المالية المبتكرة من ناحيتي التسهيلات الثنائية والمشتركة. ويشكل إبرام هذه الصفقة مع «الشركة العمانية للنقل البحري» دليلاً على الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عملنا.