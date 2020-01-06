«إمباور» توعي بكيفية تخصيص ميزانية للتبريد

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قدمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عدة نصائح وإرشادات للمتعاملين تساهم في التحكم بفاتورة خدمات التبريد سنوياً، وتقليل استهلاك الطاقة.

وأوضحت «إمباور»، أنه يمكن للمتعاملين إدارة الميزانية الخاصة بخدمات تبريد المناطق، من خلال الاطلاع على إجمالي الاستخدام، والتأكد من القيمة المالية مقابل الاستهلاك، باستخدام الحاسبة الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة؛ والتي تساعد المتعاملين على معرفة مقدار الاستهلاك وإدارته بحيث تساهم في وضع مسار صحيح للنفقات السنوية.

وتساهم الحاسبة، الموجودة على الموقع الإلكتروني ل«إمباور»، في إجراء حساب شامل لعملية الاستهلاك خلال فترة محددة، بكل سهولة ويسر من خلال نظام إلكتروني يوفر تجربة مريحة وسلسة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، «نحرص دائماً على تقديم خدمة تبريد مناطق ذات جودة عالية للمتعاملين، وفي نفس الوقت لا نغفل عن تقديم إرشادات ونصائح تساهم في توفير النفقات المالية لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين».