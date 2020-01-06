شكرا لقرائتكم خبر عن «رينو» تطلق محطة شحن للسيارات الكهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «العربية للسيارات» موزع «رينو» عن توفير سبب آخر للسائقين في دبي، لحفزهم على التفكير بالممارسات الخضراء، والتوجه إلى شراء السيارات الكهربائية.

وتسعى العربية للسيارات «رينو» دائماً لتوفير الأفضل لعملائها باستمرار، وأثبتت ذلك في مرات عديدة وبصورة متكررة من خلال إطلاق المبادرات والخدمات التي تتخذ منهم محور اهتمامها. لذلك أطلقت الشركة مؤخراً محطة عامة لشحن السيارات الكهربائية في صالة عرض «رينو» على شارع الشيخ زايد.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: إن تركيب محطة الشحن للسيارات الكهربائية، يجسد التطور الذي تتبناه الشركة لخدمة عملائها وسكان دبي على نطاق أوسع.

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