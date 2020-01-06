شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خــلال الأســبوع الجـــاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 09.45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات الثلاثاء 08.30 تقرير التجارة الخارجية 10.00 تقرير معهد سلاسل التوريد في القطاعات غير الصناعية 10.00 تقرير طلبات المصانع الأربعاء 08.15 تقرير مركز معالجة بيانات التوظيف Advertisements 03.00 ظهراً تقرير قروض المستهلكين الخميس 08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة 10.30 تقرير هيئة معلومات الطاقة حول النفط الجمعة 08.30 تقرير الوظائف لشهر ديسمبر 10.00 تقرير تجارة الجملة 01.00 تقرير إحصاء منصات الحفر من شركة «بيكر أند هيوز» ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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