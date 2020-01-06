علاوات المخاطر تدفع أسعار النفط للارتفاع الفترة المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني وهوقائد عسكري إيراني كبير، الجمعة، أججت المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما قد يضر بإمدادات النفط في المنطقة.وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو: «الضربة الأمريكية على قلب القيادة الإيرانية تنبئ بتصعيد كبير. لكن، طفرة السعر الملحوظة يوم الجمعة لم تكن، على النقيض من هجوم أرامكو، مدفوعة بتعطل معروض»، وأضاف: «طفرة السعر بسبب تعطل في المعروض وليس بفعل الطلب تنطوي على خطر دفع الأسعار للانخفاض بشدة فور استقرار الوضع». ومن جهتها، قالت شركة «يو.بي.اس»: «في ضوء هذه المخاطر، أضافت السوق علاوة مخاطرة نظراً للمخاوف من أن تتصاعد التوترات».

وأضافت: «نعطي احتمالية أكبر لتجدد الهجمات على ناقلات النفط والسفن و/‏‏أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة وأقل لإغلاق مضيق هرمز، فالجمهورية الإسلامية تعتمد على المضيق هي الأخرى لتصدير خامها».

وذكر جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه: «توترات الشرق الأوسط تتصاعد في وقت يشهد بالفعل شحاً في إمدادات النفط كاستجابة لتخفيضات إنتاج أوبك وتنامي توقعات تحسن الطلب على النفط بفعل اتفاق تجارة المرحلة 1 المتوقع».

أما بول شيلدون، مدير تحليل المخاطر الجيوسياسية في ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس فقال: «فرص اندلاع صراع أوسع نطاقاً مازالت دون الخمسين في المئة، لكن المخاطر تدخل أرضاً جديدة». (رويترز)