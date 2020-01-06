شكرا لقرائتكم خبر عن سعود المشاري أميناً عاماً لـ «اتحاد الغرف الخليجية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، قراراً بتعيين سعود بن عبد العزيز المشاري، أميناً عاماً للاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أمس الأحد، إن ذلك القرار جاء خلال الاجتماع ال 52 الذي عقد في مسقط.

(وكالات)

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