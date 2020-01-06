«اقتصادية عجمان» تكرم الفائزين بجائزة فارس السعادة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



كرَّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الفائزين بجائزة فارس السعادة في دورتها الأولى للعام 2019، حيث تمنح الجائزة للمراكز المتميزة التي تخدم متعاملي الدائرة وفق اتفاقيات تفويض الخدمات المبرمة معها، وقد حصل مركز تسهيل - الهاجس لخدمات رجال الأعمال على المركز الأول في حين حصل مركز تسهيل - تواصل لخدمات رجال الأعمال على المركز الثاني، وشمل التكريم موظفي الخدمة المتميزين لدى المركزين، سعياً نحو تعزيز علاقة الشراكة وتطوير مستويات الخدمة في جميع المراكز.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: «تهدف جائزة فارس السعادة إلى تقدير مراكز الخدمة المتميزة والموظفين المبدعين، حرصاً على تحفيز الجميع على تقديم أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين، حيث تسعى الدائرة إلى تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك من خلال دعم هذه المراكز ومتابعة أدائها بشكل مستمر على مدار العام، وتحفيزها على تقديم الأفضل من خلال سياسة متكاملة للإشراف على عمل المراكز وتطوير منظومة عملها».

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة علاقات المتعاملين: «نسعى إلى توفير خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، نرتقي فيها إلى المستويات العالمية وفق توجيهات رئيس الدائرة، وقد تم تقييم المراكز في جائزة فارس السعادة وفق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة».