شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولارا والان نبدء بالتفاصيل

تترقب الأسواق اليوم عودة تعاملات النفط، وسط توترات تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وكان خام برنت قفز في العقود الآجلة الجمعة الماضية نحو ثلاثة دولارات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر.

وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل 3%، وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.8 % لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو.

ووجدت أسعار النفط دعما أيضا بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو 2019.

وفي هذا السياق، توقع الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي أن ترتفع أسعار النفط إضافة إلى ارتفاعات يوم الجمعة الماضي التي زادت بنحو 3 % بعد أن تجاوز 4 % في فترات من الجلسة.

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وأضاف الصبان إن التخوفات العالمية بشأن حدوث مواجهة أصبحت أكثر احتمالا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واعتقد أن هذا سينعكس من خلال مزيد من الارتفاعات في أسعار النفط خاصة في ظل تزايد التهديدات التي تم تداولها بين الطرفين خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وأضاف إن التخوفات الحالية تتمركز في كون منطقة الخليج العربي هي منطقة تستحوذ على نحو 20 % من إنتاج النفط العالمي، مشيرا إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد تؤثر في سلامة الممرات المائية في الخليج وربما أيضا في البحر الأحمر.

ورأى الصبان أن مخاوف الأسواق العالمية تنحصر في احتمالية انقطاع الإمدادات العالمية من النفط خلال الفترة القادمة خاصة في ظل جدية التهديدات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد مقتل قاسم سليماني، متوقعا بتصاعد الأسعار في الفترة المقبلة لنحو 70 دولارا.