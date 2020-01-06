شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأسهم نجت من الخسائر المليارية بالبورصة المصرية..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت البورصة المصرية، أسوأ أداء منذ جلسة يوم 22 سبتمبر الماضى، إذ تراجع رأس المال السوقى بأكثر من 28 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسى بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة، وسيطر اللون الأحمر على 150 سهم، ونجت 5 أسهم فقط وهى :

- حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 0.132 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 88.57%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.477 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.86%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.56%

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.042 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.44%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 35.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.26%

Advertisements

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع كبير لمؤشرات البورصة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 28.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.061 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 184.6 مليون ورقة مالية بقيمة 552.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 5.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.74%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 38.8 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 32.7 جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب، والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.2% ليغلق عند مستوى 15393 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 4948 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 1332 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 5 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 150 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة.