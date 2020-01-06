شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": لدينا 5500 مختبر للبرمجيات ونستهدف زيادتها لـ10 ألاف خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، أن مركز اعتماد هندسة البرمجيات يمتلك نحو 5500 شخص مختبر برمجيات مؤهلين بأفضل الشهادات العالمية فى تخصصات اختبار برمجيات المحمول و اختبار أمان البرمجيات و برمجيات التأمين ونستهدف لزيادتهم لنحو 10 الاف مختبر خلال عامين لتضع مصر بمركز متميز فى خدمات اختبار البرمجيات على مستوى العالم.

وأكد للدكتور حسام عثمان ، لـ"الخليج 365"، إن مركز اعتماد هندسة البرمجيات التابع للهيئة اعتمد 3 شركات برمجيات فى الصين نجحوا فى الحصول على معايير الجودة، ما يدل أن مصر تقدم خدمات على مستوى عالمى، وبذلك يرتفع عدد الشركات الحائزة على اعتماد الجودة من المركز المصرى فى الصين الى 20 شركة.

وتابع قائلا : " مصر لديها خطة للتوسع بهذا المجال فى دول مثل بنجلاديش و فيتنام و باقى قارة اسيا الى جانب الاستمرار فى تقديم خدمات اعتماد هندسة البرمجيات فى منطقة الخليج العربى، وهو ما يشير أيضا اننا نقدم خدمات عالمية من الهيئة عبر المركز لشركات خارج الحدود المصرية على مستوى العالم.

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وصرح عثمان ، فى وقت سابق عن انشاء 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات، فى القرية الذكية و المناطق التكنولوجية برج العرب واسيوط، بتكلفة 45 مليون جنيه حيث يصل قيمة المجمع الواحد لنحو 15 مليون جنيه، وكل مجمع يتضمن معامل لـ"انترنت الأشياء" و "النماذج الأولية" فاب لاب و "تصنيع البردات الإلكترونية".

وأوضح عثمان الذى يشغل أيضا منصب مستشار وزير الاتصالات ، للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات، أن الهيئة كانت قد أطلقت دعوة تنافسية للقطاع الخاص لإدارة تلك المجمعات، وفاز تحالف بإدارة مجمع ابداع الإلكترونيات بالقرية الذكية وتحالف أخر بالمجمعين فى برج العرب و أسيوط، لافتا أن هذه المجمعات تتضمن انشطة للشركات الناشئة ورواد الاعمال بالإضافة الى مشروعات بحث وتطوير و التدريب المهنى.

وتابع عثمان بالقول:" جارى توقيع العقود حيث تتسلم التحالفات الفائزة إدارة تلك المجمعات اليوم الأحد لتبدأ مهامها مشيرا أن إنشاء تلك المجمعات يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".