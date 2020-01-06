شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم: المؤشرات تتراجع بضغوط مبيعات المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 5-1-2020، وجاء أبرزها: إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع كبير لمؤشرات البورصة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 28.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.061 مليار جنيه.

إيقاف التداول على أسهم 90 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 90 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف التداول على أسهم 90 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 90 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى سيدى كرير للبتروكيماويات، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حديد عز، العز للسيراميك والبورسلين، التعمير والاستشارات الهندسية، المالية والصناعية المصرية، الحديد والصلب المصرية، القلعة للاستشارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، مصر للألومنيوم، النصر للملابس والمنسوجات، آسيك للتعدين، ليسيكو مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية لتطوير صناعة البناء، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المجموعة المالية هيرمس القابضة، جنوب الوادى للأسمنت، شركة النصر للأعمال المدنية، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدلتا للسكر، الدولية للمحاصيل الزراعية، مجموعة عامر القابضة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، ابن سينا فارما، ارابيا انفستمنتس هولدنج، اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، سى اى كابيتال القابضة.

كما تم إيقاف أسهم كل من رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، المجموعة المصرية العقارية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، العربية لحليج الأقطان، أوراسكوم للتنمية مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بالم هيلز للتعمير، غاز مصر، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلى للتنمية والاستثمار، العربية للخزف- سيراميكا ريماس، مدينة نصر للإسكان والتعمير، جى بى اوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنك قناة السويس، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، مجموعة بورتو القابضة، مصر لصناعة الكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية، رواد السياحة، العربية للمحابس، أجواء للصناعات الغذائية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية للأسمنت، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية للاتصالات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الحديثة للمواد العازلة، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

وتم أيضاً إيقاف تداول مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر، الألومنيوم العربية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، المنصورة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، جهينة للصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة، مطاحن مصر الوسطى، مصر للزيوت والصابون، القابضة المصرية الكويتية، المتحدة للإسكان والتعمير، البنك المصرى لتنمية الصادرات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العبوات الطبية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، المصرية للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحى.

البورصة تخسر 28.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع كبير لمؤشرات البورصة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 28.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.061 مليار جنيه. البورصة تخسر 28.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع كبير لمؤشرات البورصة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 28.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.061 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 184.6 مليون ورقة مالية بقيمة 552.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 5.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.74%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 38.8 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 32.7 جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب، والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.2% ليغلق عند مستوى 15393 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 4948 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 1332 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 5 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 150 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة.

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مبيعات مجموعة طلعت مصطفى فى 2019أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات النشاط العقارى للمجموعة وبلغت 20.4 مليار جنيه خلال عام 2019، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة، وزيادة حصتها من السوق العقارى وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلى من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة.

وأرجعت المجموعة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، زيادة المبيعات إلى قوة العلامة التجارية التى تتمتع بها مجموعة طلعت مصطفى القابضة لدى عملائها لتميزها فى إدارة المجتمعات العمرانية والمستوى المتميز للبنية التحتية لها، وما تقدمه مجموعة طلعت مصطفى القابضة لعملائها من خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى ما حققته المجموعة من معدلات تسليم غير مسبوقة فى مصر والشرق الأوسط، حيث فامت المجموعة وبنجاح بتسليم ما يقرب من 100 ألف وحدة عقارية منذ بداية نشاطها.

وذكرت وبالرغم مما شهدته حركة السوق العقارى من تباطؤ ملحوظ خلال النصف الثانى من عام 2019، والذى دل عليه، قيام بعض المطورين العقاريين بطرح عروض بيعية تشتمل على إتاحة مدد تقسيط أطول مع عدم اشتراطات دفعات مقدمة أو تخفيض لأسعار البيع، وذلك بهدف زيادة مبيعاتهم، إلا أن ما حققته المجموعة من مبيعات عقارية خلا لعام 2019 قد جاء بفارق لا يتجاوز 4% أو 0.9 مليار جنيه مقارنة بما حققته المجموعة خلال عام 2018، والذى بلغ 21.3 مليار جنيه، وهذا الفارق ناتج وبشكل أساسى عن صافى قيمة الاستحواذ بمبلغ مليار جنيه، والذى تم على المدارس الأربعة بالرحاب ومدينتى، وهو ما كانت تمتلكه المجموعة من مدارس قائمة فى 2018 كمقارنة بالاستحواذ الذى تم فى عام 2019، بقيمة 300 مليون جنيه على مدرسة واحدة سيتم إنشائها فى الرحاب، وذلك بالإضافة إلى ما تضمنته مبيعات 2018 من مبيعات ناتجة عن نجاح إطلاق مشروع سيليا الذى استفاد من الطلب الكبير على مشاريع المجموعة فى مناطق جغرافية جديدة.

وأشارت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى أنها لم تقم بإطالة فترة السداد بل واشترطت قيام العملاء بسداد دفعات مقدمة، وكذلك لم تقم بتخفيض أسعارها مما سيؤدى مستقبلاً الحفاظ على هامش مجمل الربح فى حدوده المستهدفة بالإضافة إلى ما تمثله الدفعات المقدمة من أول المراحل المهمة فى التقييم الائتمانى للعميل، وبالتال ضمان نوعية جيد من رصيد المبيعات المحققة، والتى لم تسلم بعد SALES BACKLOG وكذلك الاستقرار فى التدفقات النقدية الناتجة عنها.

وتابعت :"وكنتيجة فورية للمبيعات القوية التى تم تحقيقها وما تم تحصيله كدفعات مقدمة نجحت المجموعة فى تخفيض قيمة القروض والتسهيلات المصرفية المتعلقة بالقطاع العقارى بحوالى 200 مليون جنيه خلال العام وهذا يأتى ضمن الخطة المستهدفة واستراتيجية المجموعة المعلنة فى إدارة هيكلها التمويلى عن طريق تخفيض القروض البنكية وبالتالى تقليل مخاطر الإئتمان وما قد ينشأ عنها مستقبلاً بالإضافة إلى ما سيتم توفيره من تكلفة لخدمة الدين.

وترى إدارة المجموعة، أن نتيجة ما حققته من مبيعات خلال عام 2019 كان إيجابياً وبدرجة كبيرة جداً، كما تؤمن بأن مبيعات المجموعة المحققة تتميز بنوعية أفضل من تلك التى حققها بعض المطورين الأخرين لكونها لم تتم على حساب معدل الربحية أو ارتفاع مخاطر عدم قدرة العملاء على الوفاء بإلتزاماتهم المستقبلية أو الإلغاءات.

وأوضحت المجموعة، أن نسبة مساهمة مبيعات الوحدات غير السكنية لإجمالى المبيعات المحققة خلال عام 2019 بلغت 27% وبقيمة 5.4 مليار جنيه، وبنسبة نمو 86% مقارنة بقيمة 2.9 كمليار جنيه ونسبة 14% من إجمالى المبيعات المحققة عام 2018، وتحقق ذلك فى إطار البرنامج الطموح للمجموعة للاستفادة من مخزونها الكبير من الأراضى غير السكنية، حيث يستمر نمو الطلب عليها نتيجة النمو السكانى المتزايد بمشروعات المجموعة، وكذلك استمرار نمو النشاط الاقتصادى فى منطقة شرق القاهرة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابى الناتج من تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، كما تؤمن المجموعة بقدرتها على تحقيق المزيد من مبيعات الوحدات غير السكينة مستقبلاً.

ولفتت المجموعة، إلى أنه فى عام 2019 شهد الإطلاق الناجح لمشروع بريفادو فى مدينتى، والذى يضم شقق متميزة، تقع بالقرب من منطقة مشروع الـSPINE حيث حققت صافى مبيعات بلغت 5.7 مليار جنيه منذ بداية الإطلاق فى يونيو 2019، مما أثر إيجابياً على مبيعات العام.

وقامت المجموعة خلال العام ببيع وحدات سكنية من شقق وفيلات متميزة الخدمات بمبلغ 473 مليون جنيه، سيتم تطويرها لتصبح جزء من المجتمع السكنى الراقى شرق مدينتى، والذى يضم فندق 5 نجوم ستتم إدارته وخدمة هذه الوحدات من قبل شركة الفورسيزونز العالمية.

ومن ناحية أخرى بلغت مبيعات العضويات الجديدة فى أندية المجموعة مبلغ وقدره 931 مليون جنيه بنسبة نمو تصل إلى 92% مقارنة بمبلغ 486 مليون جنيه عام 2018 وتتضمن تلك المبيعات مبلغ 355 مليون جنيه خاصة بعضويات الملاك الحاليين، ويأتى ذلك فى إطار رؤية المجموعة فى الاستمرار فى تكوين محفظة الإيرادات ذات العائد الدورى المتككرر استناداً إلى النمو السكانى الكبير لمشروعات المجموعة، فمن خلال قطعات مثل الأندية الرياضية، سوف تضمن المجموعة مصادر إيراد مستقر مستقبلاً وبالتالى المحافظة على استقرار إيرادات وأرباح المجموعة وحمايتها من التقلبات البيعية التى قد يشهدها السوق العقارى مستقبلاً.

وأكدت المجموعة، احتفظاها بنظرتها المتفائلة تجاه المبيعات العقارية لعام 2020، حيث تتوقع المجموعة تحقيق مبيعات فى مستوى مماثل لما تم تحقيقه خلال عام 2019، وذلك بالإرتكاز على ما تم إنشائه من مرافق وبنية تحتية، وما ستوفره المجموعة من خدمات تكنولوجية جديدة فى مشروعاتها القائمة أو المستقبلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تم مؤخراً من افتتاح لمقر الشهر العقارى بل من مدينتى والرحاب والذى يشكل إضافة إلى محفظة الخدمات الفنية التى توفرها المجموعة بمشاريعها ولكافة عملائها.