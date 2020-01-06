شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية للأدوية: استثمار 128.7 مليون جنيه فى أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للأدوية، أن الشركة حقت خلال الخمس سنوات الماضية نموا كبيرا فى إيرادات النشاط ، حيث بلغت عام 2018 /2019 نحو 829 مليون جنيه، مقابل 382.9 مليون جنيه لعام 2015/2014 ،بنسبة نمو 216.5 % وتستهدف الشركة خلال العام ، 2020/2919 تحقيق نحو مليار وخمسة ملايين جنيه.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت خلال الخمس سنوات الأخيرة تنفيذ استثمارات بنحو 128.7 مليون جنيه، متمثلة فى تطوير قسم الأقراص وقسم الأشربة ومنطقة التجزئة، وكذلك تطوير مبنى المعامل ومعمل الميكروبيولوجى، حتى تتوافق مع المواصفات المطلوبة لأصول التصنيع الجيد GMP .

أضاف علاء دراز لـ " الخليج 365" أن الشركة تستهدف نموا فى قيمة الإنتاج لعام 2019/2018 بنحو 802.7 مليون جنيه، مقابل 400.8 مليون جنيه لعام 2015/2014، وبنسبة نمو 200.3%، وتستهدف الشركة خلال العام 2020/2019 نحو مليار جنيه.

أشار إلى أن الشركة تستهدف نمو صافى الربح بعد الضريبة لعام 2019/2018 بنحو 112.8 مليون جنيه ، مقابل 59.5 مليون جنيه لعام 2015/2014، بنسبة نمو 190%، وتستهدف الشركة خلال العام 2020/2019 نحو 147 مليون جنيه.

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وأكد أن الشركة تنتج حاليا بنج الأسنان (Alexadricaine) المماثل للبنج المستورد ويتميز بوجود أكثر من تركيز حيث يتلائم مع الحالات المختلفة للمرضى، هذا بالإضافة إلى إنتاج بنج الأسنان ( ميباكين الأخضر– ميباكين الأحمر ).

وقد قامت الشركة فى العام 2019/2018 بالتقدم للتسجيل فى وزارة الصحة بمجموعة من المنتجات الحديثة التى تتميز بحصة سوقية كبيرة وتكنولوجيا متقدمة لتواكب إحتياجات السوق المتغيرة وتعزز القوة التنافسية للشركة فى مختلف الأسواق .

وتأسست شركة الإسكندرية للأدوية عام 1962 وتهدف لتحقيق مفهوم الأمن الدوائى للمواطن المصرى مع عدم إغفال تحقيق ربحية جيدة تحافظ على كيان الشركة وقوتها وقدرتها على المنافسة فى مختلف الأسواق المحلية والعالمية.