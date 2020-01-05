شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل بوضع شركات القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في إطار النمو خلال شهر ديسمبر، حيث شهد النشاط التجاري والطلبات الجديدة والتوظيف جميعها توسعات منذ الشهر الماضي. ومع ذلك، ففي كل حالة من هذه الحالات تراجع معدل النمو مقارنة بفترة الدراسة السابق.

وفي تعليقه على نتائج دراسة صدرت مؤخراً عن مجموعته، قال تيم مور، المدير الاقتصادي المساعد في مجموعة آي إتش إس ماركت، إن الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية واثقة بشأن توقعات عام 2020، حيث وصل مستوى تفاؤل الشركات إلى مستوى أعلى بكثير مما كان عليه في منتصف العام الماضي.

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وأشار مؤشر مدراء المشتريات الأخير الخاص بالسعودية إلى تراجع قصير الأمد في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث هبط نمو النشاط التجاري والأعمال الجديدة منذ شهر نوفمبر.

ومع ذلك، فقد واصلت الدراسة الإشارة إلى تحسن أقوى بكثير في الأوضاع التجارية مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت من العام 2018، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الطلبات الجديدة.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لمجموعة آي إتش إس ماركت - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - هبوطاً من مستوى 58.3 نقطة في شهر نوفمبر إلى مستوى 56.9 نقطة في ديسمبر، إلى أنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة)، وإن أشارت هذه القراءة إلى أضعف تحسن في الأوضاع التجارية في خمسة أشهر.