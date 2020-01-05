شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات كبار الملاك.. فواز الحكير يفتتح العام الميلادي بشراء خُمس وحدات صندوق تعليم ريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خاص -أخبار اليوم: أظهرت بيانات على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" وقوع تغيرين في ملكية كبار الملاك في جلسة الأربعاء الماضي الموافق الأول من يناير 2020، وكان في كل من صندوق تعليم ريت، وصندوق دراية ريت، كما هو موضح بالجدول أدناه.

وحسب البيانات المنشورة على موقع السوق السعودي تداول نجد أن فواز سليمان عبدالعزيز الراجحي قام بشراء 19.48% من وحدات صندوق تعليم ريت البالغة 51 مليون وحدة أو ما يعادل 9.93 مليون وحدة، وهوا ما يقر من خُمس وحدات الصندوق.

وشهد الصندوق في تلك الجلسة تداولات مكثفة حيث تم التداول على 16.02 مليون وحدة وبقيمة تداولات بلغت 180.16 مليون ريال، وهي أعلى تداولات تتم على الصندوق منذ 6 يونيو 2017 حيث بلغت قيم التداولات حينها 230.718 مليون ريال.