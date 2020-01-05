المركزي المصري: ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر

قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول من 45.354 مليار في نوفمبر تشرين الثاني.
وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016. وتنمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقل منذ صيف 2018.
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