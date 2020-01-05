شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5- 1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 5-1-2020، وذلك بعدما تراجع مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 28.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.061 مليار جنيه.



إيقاف تداول 93 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 90 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 93 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 90 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى سيدى كرير للبتروكيماويات، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حديد عز، العز للسيراميك والبورسلين، التعمير والاستشارات الهندسية، المالية والصناعية المصرية، الحديد والصلب المصرية، القلعة للاستشارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، مصر للألومنيوم، النصر للملابس والمنسوجات، آسيك للتعدين، ليسيكو مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية لتطوير صناعة البناء، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المجموعة المالية هيرمس القابضة، جنوب الوادى للأسمنت، شركة النصر للأعمال المدنية، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدلتا للسكر، الدولية للمحاصيل الزراعية، مجموعة عامر القابضة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، ابن سينا فارما، ارابيا انفستمنتس هولدنج، اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، سى اى كابيتال القابضة.

كما تم إيقاف أسهم كل من رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، المجموعة المصرية العقارية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، العربية لحليج الأقطان، أوراسكوم للتنمية مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بالم هيلز للتعمير، غاز مصر، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلى للتنمية والاستثمار، العربية للخزف- سيراميكا ريماس، مدينة نصر للإسكان والتعمير، جى بى اوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنك قناة السويس، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، مجموعة بورتو القابضة، مصر لصناعة الكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية، رواد السياحة، العربية للمحابس، أجواء للصناعات الغذائية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية للأسمنت، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية للاتصالات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الحديثة للمواد العازلة، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

وتم أيضاً إيقاف تداول مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر، الألومنيوم العربية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، المنصورة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، جهينة للصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة، مطاحن مصر الوسطى، مصر للزيوت والصابون، القابضة المصرية الكويتية، المتحدة للإسكان والتعمير، البنك المصرى لتنمية الصادرات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العبوات الطبية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، المصرية للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحى.

البورصة تخسر 28.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع كبير لمؤشرات البورصة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 28.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.061 مليار جنيه. البورصة تخسر 28.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع كبير لمؤشرات البورصة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 28.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.061 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 184.6 مليون ورقة مالية بقيمة 552.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 5.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.74%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 38.8 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 32.7 جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب، والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.2% ليغلق عند مستوى 15393 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 4948 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 1332 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 5 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 150 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 0.132 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 88.57%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.477 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.86%

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- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.56%

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.042 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.44%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 35.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.26%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 0.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 51.22%

- مصر للزيوت والصابون إغلاق 18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.85%

- حديد عز بسعر إغلاق 8.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.39%

- الإسماعيلية مصر للدواجن إغلاق 1.533 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.29%