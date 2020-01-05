شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 5-1-2020، بين لقاءت وزارية رسمية، وتراجع فى أسعار المنتجات المحلية، على رأسها تراجع سعر الحديد تسليم المصنع وأسعار السلع الأساسية، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر

عقدت اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم في عضويتها السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لمتابعة استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للقطن المصري، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام. وأكد وزير قطاع الأعمال العام، مقرر اللجنة، على الجهود المبذولة لتحسين جودة القطن المصري واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميا، في ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث المعنية، لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن المصري والتي تشمل تحسين أساليب الزراعة والجني ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وكذلك تطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام باستخدام تكنولوجيا حديثة. وأشار إلى توصيات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم ممثلي الوزارات الثلاث بشأن المنظومة الجديدة لتجارة القطن، والتي تم تطبيقها تجريبيا في الفيوم وبني سويف موسم 2019، واعتمدت على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين في مراكز للتجميع وإجراء مزايدات علنية على الأقطان المستلمة لتحقيق سعر ملائم للمزراع.

وزراء قطاع الأعمال والصناعة والزراعة يبحثون استكمال تنفيذ استراتيجية النهوض بالقطن

اعتمدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبلغ 139 مليون جنيه لمحافظتي القليوبية وأسوان لاستكمال عددًا من المشروعات المهمة في المحافظتين. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم اعتماد مبلغ 15مليون جنيه لمحافظة القليوبية وذلك لاستكمال المرحلتين الأولي والثانية لتطوير كورنيش النيل بمدينة بنها. Advertisements ولفتت السعيد إلى التصور الذى أعده الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتطوير مسافة 1.5 كم من الكورنيش حيث تم تقسيم مراحل العمل لثلاث مراحل أولهما تبدأ من كوبري كفر الجزار وحتی دیوان عام المحافظة بطول 300م تقريبًا علي أن تبدأ المرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى وحتى محطة المياه بطول 700م تقريبًا، فضلًا عن المرحلة الثالثة والتى تنتهى عند كوبرى الفحص بطول 500 م تقريبًا.

وزيرة التخطيط تعتمد 139 مليون جنيه لمحافظتى أسوان والقليوبيةوزير البترول يشدد على أهمية تنفيذ الخرائط الجيولوجية الرقمية وتدريب الكوادر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع قيادات هيئة الثروة المعدنية بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس الهيئة والجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، حيث تم خلال اللقاء تناول الخطط والأهداف التى سيشهدها العام الجديد من أجل تحقيق نتائج أفضل فى أنشطة الثروة المعدنية خاصة، وأن مصر لديها من الثروات التعدينية التى تؤهلها لوضعها على خريطة الدخل القومى وذلك من خلال الاستراتيجية الجديدة وقانون التعدين واللائحة التنفيذية التى سيتم اعتمادها قريباً.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على أراضٍ ووحدات سكنية ومخالفات بالبناء بمدينتي القاهرة والعلمين الجديدتين، حيث تم إصدار 3 قرارات لإزالة التعديات بمدينة القاهرة الجديدة، وقرار لإزالة التعديات بمدينة العلمين الجديدة. وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز القاهرة الجديدة: فى مدينة القاهرة الجديدة، تمثلت التعديات التى صدر لها قرارات، في إزالة التعدي على الوحدات السكنية بإسكان الهناجر، وعددها 20 وحدة سكنية، بمساحة 57م للوحدة، وعدد 5 وحدات بإسكان المستقبل(1 - 2) بمساحة 63م2 للوحدة، وكذا إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة شمال طريق القطامية/ العين السخنة، والمتمثلة في وجود تريلات ولوادر وكونتينارات بدون سند وبدون ترخيص، وإزالة مخالفات البناء على قطعة أرض بمنطقة المثلث – حي الدبلوماسيين بالتجمع الخامس، والمتمثلة في إقامة مبنى مكون من (بدروم + أرضي + أول + ثاني + غرف سطح)، وتم تشطيب الواجهات، وجارٍ تعديل الواجهات الأمامية بدون ترخيص.

وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة التعديات والمخالفات بمدينتى القاهرة والعلمين الجديدتينالبنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفعت فى نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.