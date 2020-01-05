شكرا لقرائتكم خبر عن المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار جنيه، وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 823ر14%، فيما بلغ أعلى عائد 841ر14%، وسجل أقل عائد 5ر14%.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 5ر10 مليار جنيه بمتوسط عائد 865ر14%، في حين سجل أعلى عائد 91ر14%، وأقل عائد 701ر14.