380 مليارا استثمارات البنوك في سندات الخزينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة واصلت البنوك السعودية زيادة استثماراتها في سندات الخزينة خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي، لتسجل في نوفمبر الماضي 380 مليار ريال. ووفق إحصائية مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ارتفعت استثمارات البنوك في أسهم الخزينة خلال نوفمبر بمقدار 897 مليون ريال تمثل نسبة 0.9%.وبلغت قيمة الزيادة خلال 11 شهرا (يناير ـ نوفمبر) نحو 59.5 مليار ريال تمثل زيادة بنسبة 18.6%.وكانت أعلى نسبة زيادة شهرية خلال يناير، حيث ارتفعت الاستثمارات بنحو 15.3%، يليه فبراير بنسبة 10.9%، ثم أكتوبر بنسبة 8%، في حين يعد نوفمبر الأدنى في نسبة الزيادة التي بلغت 0.9%.



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