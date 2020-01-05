دايملر تستدعي 744 ألف سيارة مرسيدس لعيب في السقف المتحرك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم شركة دايملر لصناعة السيارات استدعاء 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في أمريكا بسبب عيب في السقف المتحرك.

وقالت شركة دايملر الألمانية أمس، إن السيارات التي ستستدعيها في الولايات المتحدة تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011، مشيرة إلى أن السقف الزجاجي المتحرك قد ينفصل، ويشكل خطرا على الركاب.

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ووفقا لرويترز يغطي قرار الاستدعاء أكثر من 24 طرازا من الفئات (سي) و(سي.إل.كيه) و(سي.إل.إس) و(إي).

وأكدت الشركة أن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالا لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه.

وقال متحدث باسم الشركة إنه لا يملك العدد الإجمالي للسيارات التي ستستدعي على مستوى العالم. وأفادت دايملر بأن الوكلاء سيفحصون اللوح الزجاجي ويستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر.

وفي الشهر الماضي وافقت وحدة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة على دفع غرامة مدنية قدرها 20 مليون دولار بسبب تصرفاتها في استدعاء السيارات في البلاد بعد تحقيق استمر عاما أجرته الحكومة الأمريكية في استدعاء 1.4 مليون سيارة.