سياحة مكة تلزم مرافق الإيواء باللغة العربية في التخاطب والمراسلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة مرافق الإيواء السياحي في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء وفي المراسلات والخطابات مع الجهات الحكومية والخاصة.

وذكر مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، أن الهيئة ألزمت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء كلغة أولى، إيمانا منها بأهمية مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟» باستخدام اللغة العربية كعنصر أساس في التعامل مع العملاء، مؤكدا أن هذه المبادرة تتوافق تماما مع توجهات الهيئة وتعليمات رئيس مجلس الإدارة بالهيئة.

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وأشار العمري إلى أن الهيئة عقدت أكثر من ستة اجتماعات بهذا الخصوص، وعلى إثرها تم تكوين فريق رقابي يقوم كل ثلاثة أيام بالاتصال على عدد من مرافق الإيواء بشكل عشوائي ويتم تسجيل المكالمات الصوتية لتتم عملية ضبط المخالفة إن وجدت، لافتا إلى أن هناك تجاوبا واضحا وملموسا من مرافق الإيواء التي تم الاتصال بها، حيث وجد بأنهم يستخدمون اللغة العربية في المقام الأول وعند التأكد من أن الشخص لا يتحدث اللغة العربية يتحدثون معه باللغة الإنجليزية.

وأضاف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة أن المراسلات والخطابات التي تتم بين مرافق الإيواء وبين الجهات الحكومية أو الخاصة أصبحت باللغة العربية بنسبة 95%، مبينا أنه لا يقبل أي خطاب من أي جهة من مرافق الإيواء باللغة الإنجليزية إلا أن يكون الخطاب مترجما في الصفحة نفسها، حيث يكون الجزء الأيمن باللغة العربية والجزء الأيسر باللغة الإنجليزية، خاصة بعض المرافق التي لديها ارتباطات دولية خارج المملكة.

وأكد العمري على استمرار هذه الرقابة، والتي تتم ما بين مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، إضافة إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الهيئة في الميدان، مشيرا إلى أن هناك خمس فرق تغطي محافظة جدة من ضمن مهامها التأكد من وجود موظفين سعوديين مخصصين للرد على الهاتف باللغة العربية.