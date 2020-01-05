شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات الخليج مع تزايد التوترات السياسية فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك مع تزايد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربى، بعد مقتل قائد عسكرى إيرانى جراء غارة أجرتها القوات الأمريكية فى العراق، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.42% خاسراً 203.29 نقطة، وضغطت القطاعات القيادية على بورصة دبى لتدفعها للهبوط، ودفع قطاع البنوك بورصة البحرين للمنطقة الحمراء، وخسر رأس المال لبورصة قطر 12.3 مليار ريال ليغلق عند مستوى 573.029 مليار ريال.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.42% خاسراً 203.29 نقطة ليغلق عند مستوى 8193.72 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.02% خاسراً 70.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6810.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 175.9 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 11 شركة، فيما تراجعت 182 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.39%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.25%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.50%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.35%.

وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الكابلات السعودية نسبة 5.62%، ثم صناعة الورق بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم "التأمين العربية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.79% ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 6.49%، ثم الدرع العربى بنسبة 5.47%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.72% خاسرا 233.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6048.64 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 4.07% خاسراً 283.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6692.08 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 2.68% خاسراً 131.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4778.93 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 258 مليون سهم بقيمة 71.4 مليون دينار كويتى عبر 11.2 ألف صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.36%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 4.33%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.74%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.98%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.35%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.65%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.81%.

وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 7.74%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الطاقة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.42% ثم شركة مبرد القابضة بنسبة 17.97%، ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 17.72%.





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بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.06% خاسرا 84.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2684.24 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 137 مليون سهم محققة ما قيمته 156.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2721 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع سهم واحد، وانخفض 31 سهما، واستقر سهم واحد.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.37%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 5.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.79%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة مجموعة السلام القابضة وحيدا بنسبة 5.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.61%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.26% خاسرا 36.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1575.67 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم بقيمة 700.1 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 148.63% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 5.69%، مصرف السلام البحرين بنسبة 5.05%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.5% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.48%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%.

كما هبط قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.41% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.74%، شركة عقارات السيف بنسبة 1.95%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 13.30% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 2.89%.





بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.14% خاسرة 225.39 نقطة، لتغلق عند مستوى 10286.31 نقطة، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 122.9 مليون سهم بقيمة 299 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 6867 صفقة، ولم يرتفع أى سهم، وانخفض 44 سهما، واستقر سهمان.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.46%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.33%، فقطاع العقارات بنسبة 3.2%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.71%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.17%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.91%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.75%.