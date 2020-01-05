شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حماية المنافسة" يناقش تطورات حقوق بث المباريات بندوة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، زيارة إلى مقر ”الخليج 365”، وذلك على هامش ندوة موسعة تناول خلالها مجموعة من القضايا حول تطورات قضية حقوق البث الخاصة بالبطولات التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بعد قرار الاتحاد الأفريقى بإلغاء التعاقد الموقع مع شركة لاجاردير الفرنسية، وكواليس المفاوضات والإجراءات التى مهدت لضوابط استحواذ شركة أوبر على شركة كار-يم فى السوق المصرية.

ويأتى اللقاء مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أيام من قرار الجهاز رقم 45 لسنة 2019، بشأن الموافقة على عملية استحواذ شركة أوجوستا أكويزيشن بي.فى "شركة مملوكة 100% لأوبر تكنولوجيز إينك" على كافة أصول شركة كار-يم إينك.

وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الضوابط المتعلقة بموافقة الجهاز على صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كار-ريم فى مصر، نظرا لدور الجهاز فى حماية الأسواق من أية ممارسات احتكارية، وضمان توافر بيئة تنافسية بإزالة عوائق الاستثمار، والحفاظ على الفرص للمستثمرين الحاليين والمحتملين، تَدَخل فى صفقة استحواذ أوبر على كريم، وفى أكتوبر 2018 أصدر الجهاز مجموعة من التدابير والإجراءات.

وفى أكتوبر 2018 أصدر الجهاز مجموعة من التدابير والإجراءات، أما فى 7 أبريل 2019 أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا بعملية استحواذ أوبر على 100% من أصول شركة كريم، وبدأ الجهاز فى دراسته لسوق خدمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الإلكترونية، وإجراء عدد من الاستبيانات، والاستماع لكافة الأطراف، وإتاحة حق الرد للشركتين والتواصل مع أجهزة المنافسة فى الدول التى سيتم فيها صفقة الاستحواذ.

وانتهى الجهاز بإصدار مجموعة من "الالتزامات والضوابط" لإتمام الصفقة والتى تضمن الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين، بوضع حد أقصى لزيادة الأسعار والتزام الشركة بعمولتها من الرحلة، وفتح السوق للاستثمار فى قطاع النقل التشاركي.

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