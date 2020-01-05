شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.71% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم شركة الزيت العربية السعودية-أرامكو السعودية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.71% خاسراً 0.60 ريال ليغلق عند مستوى 34.55 ريال، بحجم تداول 20.9 مليون ورقة مالية بقيمة 724.8 مليار ريال عبر تنفيذ 22.5 ألف صفقة.

وأعلنت السوق المالية السعودية- تداول، عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية شركة الكابلات السعودية، والتى سوف تبدأ يوم الإثنين الموافق 6 يناير، على أن تنتهى فترة التداول فى يوم الإثنين 13 يناير الجارى، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 16 يناير.

وفى سياق آخر أعلنت شركة عطاء التعليمية، عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودى الفرنسى بقيمة 275 مليون ريال سعودى، وسوف تستخدم هذه التسهيلات فى تمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع التوسعية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة، وتم منح التسهيلات استنادا على قوة المركز المالى للشركة مقابل سند لأمر.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد تراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.42% خاسراً 203.29 نقطة ليغلق عند مستوى 8193.72 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.02% خاسراً 70.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6810.26 نقطة.

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وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 175.9 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 11 شركة، فيما تراجعت 182 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.39%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.25%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.50%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.35%.

وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الكابلات السعودية نسبة 5.62%، ثم صناعة الورق بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم "التأمين العربية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.79% ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 6.49%، ثم الدرع العربى بنسبة 5.47%.