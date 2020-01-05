شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف": إيداع 493 مليون ريال للسعوديين المشاركين ببرنامج "حافز " والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعودي، اليوم (الأحد)، أكثر من 493 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر ديسمبر 2019م.

وكشف "هدف" في بيان على موقع الصندق، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 168.062 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 155.912 ألف مستفيد ومستفيدة.

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وبين أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر ديسمبر، بلغ 7098 مستفيد ومستفيدة منهم 3928 إناث و3170 ذكور.

وأودع الصندوق في وقت سابق نحو 10 ملايين ريال مكافئة للمتدربين والمتدربات في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، عن شهر أكتوبر الماضي.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية، أطلق "هدف" مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة في وقت سابق، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.