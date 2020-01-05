شكرا لقرائتكم خبر عن "ألافكو" الكويتية تجري مفاوضات لحل مشكلة "بوينج 737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف أحمد الزبن رئيس مجلس إدارة شركة "ألافكو" لشراء وتأجير الطائرات "المدرجة ببورصة الكويت المالية" أن شركته تجري مفاوضات للوصول إلى حل لمشكلة طائرات Boeing طراز 737 ماكس والتي أدت إلى تغييرات واسعة في إدارة بوينغ التنفيذية.

وأضاف الزبن خلال تصريح لقناة سي إن بي سي عربية أن الشركة سلمت وستسلم على مدار العامين المنتهي والحالي حوالي 25 طائرة جديدة مع عقودها التأجيرية.

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وكشفت الشركة في مطلع الشهر الجاري موعد تسلم 12 طائرة من طراز "إيرباص A320 neo" وذلك خلال عام 2020.

يشار إلى أن عمومية الشركة أقرت مطلع الشهر الجاري، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 8% أرباحاً نقدية سنوية، بواقع 8 فلوس للسهم بقيمة 7.62 مليون دينار.

وحققت "ألافكو" أرباحاً سنوية بقيمة 17.7 مليون دينار، متراجعة 46.7% عن العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018، والبالغة آنذاك 33.18 مليون دينار.