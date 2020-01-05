شكرا لقرائتكم خبر عن قطر للبترول توقع اتفاقية لتزويد "البترول الكويتية" بثلاثة ملايين طن من الغاز المسال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مؤسسة قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى دولة الكويت.

وبحسب بيان مؤسسة قطر للبترول الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن الاتفاقية تبلغ مدتها 15 عاما، ستبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال بالوصول إلى محطة الاستقبال في مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي اعتباراً من العام 2022.

وذلك يدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دولة الكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء.