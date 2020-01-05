شكرا لقرائتكم خبر عن "عمومية "ولاء للتأمين" تبحث زيادة رأسمالها لغرض الدمج مع "متلايف".. 27 يناير الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة ولاء للتأمين التعاوني دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 27 يناير الجاري، لبحث مقترح زيادة رأس مالها من 528 مليون ريال إلى 646.397 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 11.839 مليون سهماً عادياً.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن زيادة رأس المال ستتم لغرض دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي ى للتأمين التعاوني في شركة ولاء ونقل جميع أصول شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

يُذكر أن الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أعلنت، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، خلال ديسمبر الجاري، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي (الاندماج) بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

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وسبق أن وقعت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف إيه آي جي العربي" اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء.

وتخضع هذه الصفقة لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ولاء للتأمين التعاوني في مطلع يونيو الماضي عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.