شكرا لقرائتكم خبر عن "عطاء" توقع اتفاقية تسهيلات بقيمة 275 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 275 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن هذه التسهيلات سيتم استخدامها في تمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع التوسعية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة.
ويُشار إلى أنه تم منح التسهيلات استناداً علي قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر.
ويُذكر أن أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 82.7 مليون ريال خلال السنة المالية المُنتهية في 31 يوليو 2019، مُقابل صافي ربلح بلغ 87.9 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2018.
وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الأرباح خلال العام المنتهي في 31 يوليو 2019، إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 1.4% نتيجة المنافسة والظروف الاقتصادية بشكل عام بالإضافة إلي زيادة التكاليف التمويلية بنسبة 121% المتعلقة بشكل أساسي بتمويل إنشاء مجمع مدارس الرواد بأشبليا.
كانت هذه تفاصيل خبر "عطاء" توقع اتفاقية تسهيلات بقيمة 275 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.