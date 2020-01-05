انفوجراف.. أسعار السيارات في مصر بعد انخفاضها مع تطبيق ’’الزيرو جمارك‘‘

كتب: ضياء السقا

نشر موقع "القاهرة 24" إنفوجرافا يوضح أسعار سيارات رينو وتويوتا كرولا ولادا وفيات، بعد انخفاضها، عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية "زيرو جمارك".

ومع بداية العام الجديد 2020، تم تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة بين مصر وتركيا، والتي بموجبها تم خفض الجمارك إلى "صفر".

ومع بدء تطبيق الاتفاقية، أعلنت شركتان للسيارات تخفيض أسعار موديلاتها من السيارات المصنعة في تركيا بقيمة تتراوح بين 10 و25 ألف جنيه.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية، أول يناير 2020، بدء تطبيق الشريحة الأخيرة بواقع 10% على واردات السيارات القادمة من تركيا، ليصبح إجمالي التخفيض الجمركي 100% على واردات السيارات.

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وفيما يلي الأسعار: