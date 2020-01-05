شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تطلق حملة تخفيضات غير مسبوقة على شاشات التلفزيون خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سامسونج إليكترونيكس مصر عن إطلاق عروض وتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% وبأسعار تبدأ من2700 جنيه مصرى، على العديد من منتجاتها من شاشات التلفزيون بجميع أحجامها والتى تبدأ من 32 إلى 82 بوصة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المصريين بالعام الجديد، على أن تتاح هذه العروض بداية من يناير وحتى نفاذ الكمية فى منافذ ومحلات سامسونج بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التلفزيون فى شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أن هذه العروض تأتى ضمن اهتمام سامسونج بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، ومشاركتهم فى جميع الأعياد والاحتفالات، وأوضح أن العروض الجديدة تتفق تمامًا مع احتياجات المستهلك المصرى، وتتسق مع قدراته الشرائية التى تبذل سامسونج جهدًا كبيرًا لدراستها، ومعرفتها بوضوح حتى تتمكن من تلبيتها، لتتفوق على جميع المنتجات المماثلة بالسوق المصرية فيما يتعلق بتوفير أفضل تقنيات الصوت، والصورة للمستهلك المصرى، وهو ما قفز بالحصة السوقية للشركة فى مصر لتبلغ 40% من إجمالى السوق المحلية.

وأشار المهندس قاسم حسن إلى أن قدرات سامسونج إليكترونيكس على التصنيع فى مصر، مكنتها من تقديم عروض ضخمة على إنتاجها المتميز الذى يخرج من مصانع الشركة الكورية بمحافظة بنى سويف، والذى يتم تصديره للعالم مختومًا بعلامة "صنع فى مصر".

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وتستمر سامسونج إليكترونيكس مصر فى تطوير شاشات QLED بتقنيات 8K المتميزة للإرتقاء بالجودة البصرية ودقة الرؤية للوصول إلى مستوى جديد كليًا، وتأتى الشاشات مزودة بالمعالج Quantum Processor الذى طورته سامسونج، وتقنية HDR أيضا، مما يمنح أقصى درجة من السطوع لإعدادات وظروف المشاهد فى الغرفة، وبذلك تظهر المشاهد المعززة بـ Quantum HDR أكثر ديناميكية، وطبيعية.

كما تخلق تجربة تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعى، وسيلة جديدة من تكنولوجيا AI Upscaling القادرة على تحويل المحتوى البصرى ذو الدقة المنخفضة والتفاصيل غير الواضحة إلى دقة 8K المذهلة للحصول على تفاصيل محسنة وأكثر وضوحًا. وعلاوة على ذلك تتميز شاشات QLED من سامسونج عن أى شاشات أخرى بخاصية Smart View، والتى تتيح للمستخدم توصيل الهاتف المحمول بالتلفزيون فى خطوة واحدة، والتعرف على أى جهاز تم توصيله بالشاشة تلقائيا بخاصية Auto Detect، كما تمكن المستخدم من التحكم فى جميع الأجهزة بريموت كنترول واحد بخاصية One Remote.

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