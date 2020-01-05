شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طلعت مصطفى تحقق 20.4 مليار جنيه مبيعات خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات النشاط العقارى للمجموعة وبلغت 20.4 مليار جنيه خلال عام 2019، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة، وزيادة حصتها من السوق العقارى وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلى من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة.

وأرجعت المجموعة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، زيادة المبيعات إلى قوة العلامة التجارية التى تتمتع بها مجموعة طلعت مصطفى القابضة لدى عملائها لتميزها فى إدارة المجتمعات العمرانية والمستوى المتميز للبنية التحتية لها، وما تقدمه مجموعة طلعت مصطفى القابضة لعملائها من خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى ما حققته المجموعة من معدلات تسليم غير مسبوقة فى مصر والشرق الأوسط، حيث فامت المجموعة وبنجاح بتسليم ما يقرب من 100 ألف وحدة عقارية منذ بداية نشاطها.

وذكرت وبالرغم مما شهدته حركة السوق العقارى من تباطؤ ملحوظ خلال النصف الثانى من عام 2019، والذى دل عليه، قيام بعض المطورين العقاريين بطرح عروض بيعية تشتمل على إتاحة مدد تقسيط أطول مع عدم اشتراطات دفعات مقدمة أو تخفيض لأسعار البيع، وذلك بهدف زيادة مبيعاتهم، إلا أن ما حققته المجموعة من مبيعات عقارية خلا لعام 2019 قد جاء بفارق لا يتجاوز 4% أو 0.9 مليار جنيه مقارنة بما حققته المجموعة خلال عام 2018، والذى بلغ 21.3 مليار جنيه، وهذا الفارق ناتج وبشكل أساسى عن صافى قيمة الاستحواذ بمبلغ مليار جنيه، والذى تم على المدارس الأربعة بالرحاب ومدينتى، وهو ما كانت تمتلكه المجموعة من مدارس قائمة فى 2018 كمقارنة بالاستحواذ الذى تم فى عام 2019، بقيمة 300 مليون جنيه على مدرسة واحدة سيتم إنشائها فى الرحاب، وذلك بالإضافة إلى ما تضمنته مبيعات 2018 من مبيعات ناتجة عن نجاح إطلاق مشروع سيليا الذى استفاد من الطلب الكبير على مشاريع المجموعة فى مناطق جغرافية جديدة.

وأشارت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى أنها لم تقم بإطالة فترة السداد بل واشترطت قيام العملاء بسداد دفعات مقدمة، وكذلك لم تقم بتخفيض أسعارها مما سيؤدى مستقبلاً الحفاظ على هامش مجمل الربح فى حدوده المستهدفة بالإضافة إلى ما تمثله الدفعات المقدمة من أول المراحل المهمة فى التقييم الائتمانى للعميل، وبالتال ضمان نوعية جيد من رصيد المبيعات المحققة، والتى لم تسلم بعد SALES BACKLOG وكذلك الاستقرار فى التدفقات النقدية الناتجة عنها.

وتابعت :"وكنتيجة فورية للمبيعات القوية التى تم تحقيقها وما تم تحصيله كدفعات مقدمة نجحت المجموعة فى تخفيض قيمة القروض والتسهيلات المصرفية المتعلقة بالقطاع العقارى بحوالى 200 مليون جنيه خلال العام وهذا يأتى ضمن الخطة المستهدفة واستراتيجية المجموعة المعلنة فى إدارة هيكلها التمويلى عن طريق تخفيض القروض البنكية وبالتالى تقليل مخاطر الإئتمان وما قد ينشأ عنها مستقبلاً بالإضافة إلى ما سيتم توفيره من تكلفة لخدمة الدين.

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وترى إدارة المجموعة، أن نتيجة ما حققته من مبيعات خلال عام 2019 كان إيجابياً وبدرجة كبيرة جداً، كما تؤمن بأن مبيعات المجموعة المحققة تتميز بنوعية أفضل من تلك التى حققها بعض المطورين الأخرين لكونها لم تتم على حساب معدل الربحية أو ارتفاع مخاطر عدم قدرة العملاء على الوفاء بإلتزاماتهم المستقبلية أو الإلغاءات.

وأوضحت المجموعة، أن نسبة مساهمة مبيعات الوحدات غير السكنية لإجمالى المبيعات المحققة خلال عام 2019 بلغت 27% وبقيمة 5.4 مليار جنيه، وبنسبة نمو 86% مقارنة بقيمة 2.9 كمليار جنيه ونسبة 14% من إجمالى المبيعات المحققة عام 2018، وتحقق ذلك فى إطار البرنامج الطموح للمجموعة للاستفادة من مخزونها الكبير من الأراضى غير السكنية، حيث يستمر نمو الطلب عليها نتيجة النمو السكانى المتزايد بمشروعات المجموعة، وكذلك استمرار نمو النشاط الاقتصادى فى منطقة شرق القاهرة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابى الناتج من تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، كما تؤمن المجموعة بقدرتها على تحقيق المزيد من مبيعات الوحدات غير السكينة مستقبلاً.

ولفتت المجموعة، إلى أنه فى عام 2019 شهد الإطلاق الناجح لمشروع بريفادو فى مدينتى، والذى يضم شقق متميزة، تقع بالقرب من منطقة مشروع الـSPINE حيث حققت صافى مبيعات بلغت 5.7 مليار جنيه منذ بداية الإطلاق فى يونيو 2019، مما أثر إيجابياً على مبيعات العام.

وقامت المجموعة خلال العام ببيع وحدات سكنية من شقق وفيلات متميزة الخدمات بمبلغ 473 مليون جنيه، سيتم تطويرها لتصبح جزء من المجتمع السكنى الراقى شرق مدينتى، والذى يضم فندق 5 نجوم ستتم إدارته وخدمة هذه الوحدات من قبل شركة الفورسيزونز العالمية.

ومن ناحية أخرى بلغت مبيعات العضويات الجديدة فى أندية المجموعة مبلغ وقدره 931 مليون جنيه بنسبة نمو تصل إلى 92% مقارنة بمبلغ 486 مليون جنيه عام 2018 وتتضمن تلك المبيعات مبلغ 355 مليون جنيه خاصة بعضويات الملاك الحاليين، ويأتى ذلك فى إطار رؤية المجموعة فى الاستمرار فى تكوين محفظة الإيرادات ذات العائد الدورى المتككرر استناداً إلى النمو السكانى الكبير لمشروعات المجموعة، فمن خلال قطعات مثل الأندية الرياضية، سوف تضمن المجموعة مصادر إيراد مستقر مستقبلاً وبالتالى المحافظة على استقرار إيرادات وأرباح المجموعة وحمايتها من التقلبات البيعية التى قد يشهدها السوق العقارى مستقبلاً.

وأكدت المجموعة، احتفظاها بنظرتها المتفائلة تجاه المبيعات العقارية لعام 2020، حيث تتوقع المجموعة تحقيق مبيعات فى مستوى مماثل لما تم تحقيقه خلال عام 2019، وذلك بالإرتكاز على ما تم إنشائه من مرافق وبنية تحتية، وما ستوفره المجموعة من خدمات تكنولوجية جديدة فى مشروعاتها القائمة أو المستقبلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تم مؤخراً من افتتاح لمقر الشهر العقارى بل من مدينتى والرحاب والذى يشكل إضافة إلى محفظة الخدمات الفنية التى توفرها المجموعة بمشاريعها ولكافة عملائها.