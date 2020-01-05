شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لتنظيم الاتصالات: "أورنچ مصر" الشبكة الأسرع بتحميل بيانات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت "أورنچ مصر" الشركة الرائدة فى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الصدارة متفوقة على جميع شركات الاتصالات الأخرى العاملة فى مصر كأفضل الشركات من حيث سرعة تحميل البيانات على الإنترنت وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ومنذ بداية إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتقرير الشهرى عن جودة خدمات شبكات الاتصالات فى مصر، هيمنت "أورنچ مصر" بشكل دائم على الصدارة فى سرعة نقل البيانات والإنترنت على مدار الأشهر الخمسة التى صدر فيها التقرير.

ويعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له من أجل إعداد تقرير شهرى عن جودة خدمات شركات الاتصالات وبدأ المركز إصدار أول تقاريره منذ عدة أشهر.

ووفقا لتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن جودة خدمات المحمول لشهر نوفمبر، تفوقت "أورنچ مصر" على جميع شبكات المحمول الأخرى فى سرعة تحميل البيانات بجميع مناطق القاهرة الكبرى والتى تشمل محافظات القاهرة والجيزة وكذلك ما تتضمنه من التجمعات العمرانية الجديدة بمنطقة شرق القاهرة التى تضم القاهرة الجديدة والرحاب، والعبور، والشروق.

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وواصلت "أورنچ مصر" أدائها المتميز للغاية فى عموم الجمهورية، وفقا لتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث كانت شبكة المحمول الأفضل فى اغلب محافظات الدلتا والصعيد ومناطق الإسكندرية من حيث خدمات الإنترنت وما يتضمنه من سرعة تحميل البيانات. ولم تكتف أورنج بتفوقها فى خدمات الإنترنت بل امتد إلى بعض الخدمات الصوتية وخاصه فيما يتعلق باستمرار المكالمات وعدم انقطاعها حيث كانت أورنج هى الأفضل فى أغلب مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والصعيد من حيث نسبة استمرار المكالمات .

وتثبت التقارير المتوالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التفوق الكاسح لأورنچ مصر على منافسيها من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء، حيث تستثمر الشركة بشكل دائم من أجل تطوير وتحديث شبكاتها وبينتها التحتية.

ويعد تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهم التقارير الصادرة عن جودة خدمة شبكات المحمول التى تصدر من الجهات المصرية، حيث يعتمد على آلاف الاختبارات التى يجريها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له والذى تم تأسيسه للتخصص فى رصد جودة خدمات شركات المحمول.

وتمتلك أورنچ سنوات خبرة طويلة فى السوق المصرية عالية التنافسية، مدعومة بخبرات عالمية من خلال عملها فى عدة أسواق حول العالم، وقد استفادت من هذه الخبرات لتعزيز خدمات اتصالات الموبايل وخدمات إنترنت المحمول.