شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.42% بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.42% خاسراً 203.29 نقطة ليغلق عند مستوى 8193.72 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.02% خاسراً 70.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6810.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 175.9 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 11 شركة، فيما تراجعت 182 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.39%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.25%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.50%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.35%.

وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الكابلات السعودية نسبة 5.62%، ثم صناعة الورق بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم "التأمين العربية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.79% ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 6.49%، ثم الدرع العربى بنسبة 5.47%.

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وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى فى إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيرانى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتى ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكى فى الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.