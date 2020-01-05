شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة أسيوط الجديدة يستضيف المعرض التمهيدى للعلوم والهندسة ISEF 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إن جهاز المدينة استضاف المعرض التمهيدي للعلوم والهندسة "ISEF 2020" ، والذي نظمته إدارة الفتح التعليمية لتحفيز الطلاب على التفكير العلمي والابتكار، في إطار المسابقة التي تقيمها وزارة التربية والتعليم.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، أنه شارك في المعرض عدد كبير من طلاب المدارس وخاصة مدارس أسيوط الجديدة، مشيرة إلى أن المعرض تضمن العديد من الفعاليات، والعروض الترفيهية، والنماذج الناجحة للطلاب.

وذكرت رئيس الجهاز أن المعرض شهد حضور مجموعة كبيرة من أساتذة جامعة أسيوط من مختلف الكليات، حيث شمل الحضور كليات (الهندسة – العلوم – الزراعة) إلى جانب العديد من الشخصيات العامة، مؤكدة أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في خدمة المجتمع المدني، وسيتم العمل على تكرار تلك التجارب الناجحة لتبادل الخبرات في جميع المجالات.

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ومن ناحية أخرى، قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً خدمياً، وتشمل (مدرسة ثانوي عام - مدرسة تعليم أساسي - مركز شباب مصغر - نقطة إسعاف - مسجد - ملعب خماسي - ملعب ثلاثي - مخبز) بمنطقة 226 فدانا، وكذا تنفيذ حضانة أطفال بمنطقة شمال الجامعة، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، و (سوقين تجاريتين صغيرتين نموذج 3 محال - ملعب خماسي) بمنطقة باقي الحي الثاني، و(محطة نهاية الخطوط للنقل الجماعي - ملعب خماسي) بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة.

وأشارت المهندسة جيهان عمار إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بمنطقة 226 فدانا، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكة كهرباء بمنطقة خدمات الامتداد المستقبلي، وكذا إنشاء موزع توسعة بجوار محطة محولات مدينة أسيوط الجديدة، كما أنه جارٍ التنسيق لتنفيذ عددٍ من الخدمات وتشمل ( نقطة شرطة بمنطقة 226 فدانا، وحضانة أطفال بمنطقة الحي الثاني، وملعب خماسي بمنطقة ابني بيتك 2.

وأضافت رئيس الجهاز: تم تشغيل (حضانة المجاورة الرابعة - السجل المدني - البنك الأهلي - وحدة إسعاف ومدرسة تعليم أساسي بمنطقة 266 فدانا - محطة نهاية الخطوط - حضانة ابني بيتك 4 - وحدة صحية ومخبز بمنطقة ابني بيتك 2 - مسجدين بمنطقة بيت العائلة الثانى و226 فدانا)، مشيرة إلى أنه تم تلقي 54 طلباً بأنشطة مختلفة للاستثمار بالمدينة خلال 2019.