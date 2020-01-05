شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تطوير شامل لمنطقتين بمدينة المنصورة بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اتفاقية تعاون، لتطوير منطقتى (وسط المدينة – سندوب جنوب المدينة)، بمدينة المنصورة، بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير خلال 12 شهراً.

وقال المهندس خالد صديق: تشمل الأعمال، تطوير شبكات مياه الشرب، والصرف الصحى، وأعمال رصف الطرق، والكهرباء، والإنارة، حيث إن هاتين المنطقتين تعانيان من مشاكل كبيرة في الصرف الصحي، نظرا لتهالك الشبكات، التى تم إنشاؤها منذ عام 1965.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق يهدف فى هذه المرحلة، من خلال العمل فى تطوير المناطق غير المخططة، على مستوى الجمهورية، إلى تحسين الحالة العمرانية، وتنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدن المحافظات، وفقا للاشتراطات التخطيطية، بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة، ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها، وتحسين الصورة البصرية للمناطق المستهدفة.

وأشار المهندس خالد صديق، إلى أن محافظة الدقهلية هى رابع محافظة، حتى الآن، توقع اتفاقية تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لتطوير المناطق غير المخططة، حيث سبق توقيع اتفاقيات تعاون مع محافظات (الوادي الجديد – الإسكندرية – الجيزة).

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين الحالة العمرانية وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة و تطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وانارتها.

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وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، قد وقعا بروتوكولًا لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة.

وقال المهندس خالد صديق: سيتم تطوير المناطق غير المخططة التالية (عزبة محسن - الدخيلة - العصافرة قبلي - الحضرة - نادي الصيد - سيدي بشر - دنا والمحروسة)، والواقعة بـ5 أحياء، وهى (حى أول وثانى المنتزه، وحي العجمي، وحي وسط وشرق)، وذلك طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية‪.‬

وأضاف: تخدم أعمال التطوير نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير، رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام‪.‬

وتعتمد سياسات صندوق تطوير العشوائيات على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن آمن؛ مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، من خلال توطين سكان المناطق العشوائية بنفس المواقع أو بأقرب مناطق مجاورة، وتطوير المناطق العشوائية مع المحافظات فى إطار اللامركزية‪.‬

ويختص الصندوق بتطبيق مبادئ الشراكة مع الأهالى فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية، ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، إلى جانب تفعيل الشراكة مع الجهات المانحة لتنفيذ أولويات الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، ودمج برامج تطوير المناطق غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.