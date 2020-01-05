شكرا لقرائتكم خبر عن طن الحديد ينخفض تحت حاجز 10 آلاف جنيه فى المصنع.. ويصل للمستهلك بـ10050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد انخفاضا مع بداية العام الجديد حيث هبط سعر الطن داخل المصانع لنحو اقل من 10 آلاف جنيها لبعض الأصناف جنيها حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث يتراوح سعر طن الحديد داخل المصنع بين 9800 وحتى 10400 جنيه، بانخفاض يزيد عن ألف جنيها فى الطن مقارنة ببداية العام الماضى، وذلك يرجع لانخفاض سعر الدولار ل16 جنيها بانخفاض ما يقرب من جنيهين، إضافة إلى زيادة الإنتاج المصرى وزيادة المعروض بالأسواق المصرية

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار الحديد انخفضت بشكل ملحوظ مع بداية العام الجديد مقارنة ببداية العام الماضى حيث كان سعر الحديد فى يناير 2019 يتراوح بين 10800 وحتى 11200 الطن فى حين تراجع سعر الطن مع بداية العام 2020 ليتراوح بين 9800 للطن من المصنع ليصل لاغلى الأنواع 10400 للطن.

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وأوضح الزينى، لـ"الخليج 365" أن سعر الحديد للمستهلك يتراوح بين 10100 ويصل إلى 10500 أقصى سعر للطن وذلك بحسب تكاليف النقل.

وأشار الزينى، إلى أن انخفاض سعر الدولار يعد عاملا رئيسيا فى انخفاض سعر الحديد بالأسواق، مشيرا إلى أن الدولار تراجع لما يقرب من جنيهين مما يعنى انها وفرت ما يقرب من 800 جنيها فى استيراد خام البيلت بالرغم من أن عدد قليل من المصانع يستخدمه، مضيفا انه وفر فى طن خردة الحديد حوالى 400 إلى 500 جنيها وهو ما يستخدمه معظم المصانع.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن زيادة المعروض فى الأسواق وزيادة الإنتاج المصرى فى الأسواق وتراجع الأسعار العالمية عوامل أخرى ساهمت فى انخفاض سعر الحديد.