شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام فى آخر 10 سنوات.. أهمها 22 مليون نسمة زيادة فى عدد السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز المصرى لبحوث الرأى العام-بصيرة، كبسولة معلوماتية حول أهم التطورات التى حدثت فى مصر خلال العقد الماضى، بالأرقام، وتضمنت مجموعة من الأرقام المحسوبة من البيانات الرسمية، بمناسبة بداية عام 2020.





وفيما يلي أهم ما جاء في إصدارة مركز بصيرة

1- ارتفع عدد سكان مصر بــ 22 مليون ليصل إلى 100 مليون نسمة، كما ارتفع عدد الأطفال أقل من 5 سنوات من 8 مليون طفل إلى 13 مليون طفل.

2- ارتفع عدد الحاصلين على مؤهل جامعي من 5.4 مليون إلى 8.4 مليون بنسبة زيادة 55% مع ارتفاع نسبة الإناث إلى جملة الجامعيين من 41% إلى 44%.

3- ارتفع عدد السيارات الملاكي في مصر من 2.8 مليون سيارة إلى 4.9 مليون سيارة بنسبة زيادة 75%.

4- ارتفع سعر صرف الدولار من 5.6 جنيه إلى 16 جنيه في بداية 2020 بنسبة زيادة 187%.

Advertisements

5- ارتفعت إيرادات هيئة قناة السويس من 5.4 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار.

6- انخفض عدد السياح السنوي من 12.8 مليون سائح إلى 11.3 مليون سائح وانخفض العدد لأدنى مستوى عام 2016 ليصل إلى 5.4 مليون.

7- ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من 115.6 مليار كيلووات/ ساعة إلى 189.6 مليار كيلووات/ الساعة بنسبة زيادة 64%.



8- ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية لمصر من 65,9% إلى 70% لتدخل مصر مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة لأول مرة.

9- تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي من المركز 81 بين 134 دولة إلى المركز 93 بين 141 دولة.

10- ارتفع مؤشر البورصة المصرية من 6,272 إلى 13,962 بنسبة زيادة 122.6%، وكانت أدنى قيمة وصلها خلال العقد الماضي هي 3,587 نقطة، وأعلى قيمة هي 18,363 نقطة.