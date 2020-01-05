شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم تبدأ بـ2 جنيه والبصل بـ2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 5 - 1 - 2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهر، أن أسعار جميع الأصناف استقرت فى السوق وذلك فى ظل زيادة الانتاج المحلى من بعض السلع والأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة الى أن الأسعار انخفضت عن العام الماضى بنسب تصل الى 50 % .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت استقرارا بين 2 –.5 جنيهات، و أن أسعار البطاطس انخفضت لتتراوح بين 3- 5.5 جنيه، فيما سجلت تراوحت أسعار الفاصوليا بين 5-8، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.