شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى المصرى يكرم نائب المحافظ لبنى هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة انتهاء فترة عمل لبنى هلال، نائباً لمحافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى، قام طارق عامر، محافظ البنك المركزى بتكريمها وذلك تقديراً لجهودها، والدور الفعال الذى قامت به في إدارة العديد من الملفات الهامة، ومنها مساهمتها في تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفى المتكامل خلال الفترة من 2004 إلى 2010، وكذلك برنامج الإصلاح النقدى والاقتصادى الذى بدأ فى 2016.

ومن جانبها أعربت لبنى هلال عن خالص الشكر والتقدير للسيد المحافظ على الثقة التي أولاها إياها لتولى المسؤولية والدعم المستمر خلال السنوات الماضية متمنية لسيادته وكافة الزملاء فى البنك المركزى كل التوفيق والمزيد من النجاحات فى خدمة الوطن.

وفى وقت سابق، توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له أن يواصل البنك المركزى سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهى السياسة التى بدأ فى انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا فى تنفيذها خلال العام الحالى.

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وخفض البنك المركزى الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، مقتربة من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وشهدت أسعار الفائدة فى البنك المركزى خلال الشهور التسعة التالية للتعويم فى 3 نوفمبر 2016، زيادة بمجموع 7%، قبل أن يبدأ المركزى فى خفضها فى فبراير 2018.