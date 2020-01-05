شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.72% خاسرا 233.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6048.64 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 4.07% خاسراً 283.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6692.08 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 2.68% خاسراً 131.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4778.93 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 258 مليون سهم بقيمة 71.4 مليون دينار كويتى عبر 11.2 ألف صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.36%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 4.33%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.74%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.98%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.35%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.65%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.81%.

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وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 7.74%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الطاقة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.42% ثم شركة مبرد القابضة بنسبة 17.97%، ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 17.72%.

وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.